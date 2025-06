Zoff | Gattuso la scelta giusta per la nazionale conosce lo spirito che serve per andare ai mondiali

Dino Zoff, icona del calcio italiano, si schiera con entusiasmo a favore di Gennaro Gattuso come nuovo tecnico della Nazionale. Con la sua esperienza e il suo intuito, Zoff evidenzia come Gattuso incarni lo spirito e la determinazione necessari per raggiungere grandi traguardi ai Mondiali. La sua scelta, secondo l’ex portiere, rappresenta un passo deciso verso il successo. Ecco perché, alla luce di tutto ciò, questa decisione potrebbe rivelarsi quella vincente per il futuro azzurro.

Le parole di Dino Zoff sulla scelta di affidare la panchina della Nazionale a Gennaro Gattuso: «Ecco perchè mi convince» Dino Zoff, leggendario ex portiere, commissario tecnico e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per commentare la situazione attuale della Nazionale italiana e il futuro del Napoli. Di seguito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zoff: «Gattuso la scelta giusta per la nazionale, conosce lo spirito che serve per andare ai mondiali»

In questa notizia si parla di: zoff - gattuso - scelta - nazionale

L’arrivo di Gattuso, l’ex ct Dino Zoff: “Credo che farà bene anche se l’importante è…” - L’arrivo di Gattuso, ex ct e icona del nostro calcio come Dino Zoff, rappresenta un momento di grande entusiasmo e speranza.

AZZURRINO A otto giorni esatti dal licenziamento di Spalletti e dal pasticcio-Ranieri (evidentemente la FIGC ama la domenica per dare il meglio di sé) è stata ufficialmente annunciata la nomina di Gattuso a Commissario Tecnico della Nazionale di calcio. Dici Vai su Facebook

Zoff: Gattuso uomo giusto per la Nazionale. Possiamo andare al Mondiale; Zoff: “Gattuso scelta giusta per l’Italia. Conte? Al secondo anno è sempre più difficile confermarsi”; Dino Zoff: Mi sarebbe piaciuto allenare De Bruyne.

Italia, Zoff: "Gattuso scelta giusta. Ci danno per spacciati ma..." - Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l'ex campione del Mondo Dino Zoff si è così espresso sulla Nazionale e sulla scelta di Gattuso come nuovo ct: ... Scrive lalaziosiamonoi.it

Dino Zoff: “Mi sarebbe piaciuto allenare De Bruyne” - Dino Zoff, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:"Penso che sia giusta ... Come scrive ilnapolionline.com