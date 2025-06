Zerofolk Duo | la world music italiana che conquista Bruxelles e il Premio CESA

Zerofolk, il duo che porta la world music italiana nel cuore di Bruxelles, sta conquistando sempre più ammiratori con il suo stile unico e coinvolgente. Composto da Luigi e Manzu, originari di Chieti e Pescara, questa formazione emergente fonde tradizione abruzzese, influenze celtiche e sonorità internazionali, portandoli a ricevere il prestigioso Premio CESA. La loro musica è un ponte tra culture e tradizioni, capace di emozionare e sorprendere il pubblico di tutto il mondo.

Il duo Zerofolk, composto da Luigi e Manuel (detto Manzu), è una delle realtà emergenti più interessanti nel panorama della musica folk contaminata. Nati tra Chieti e Pescara e oggi di base a Bruxelles, i due artisti si sono fatti notare per uno stile che unisce tradizione abruzzese, influenze celtiche e world music. Un mix che li ha portati a essere selezionati per il Premio CESA, concorso dedicato a nuovi talenti della musica d'autore. L'inizio di un'avventura tra folk e sperimentazione. L'avventura di Zerofolk nasce quasi per caso: "Un giorno ho visto la pubblicità del Premio CESA su Instagram e l'ho mandata a Luigi.