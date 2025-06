Zero Branco incontro sulla sicurezza con carabinieri e controllo di vicinato

Zero Branco rafforza il suo impegno per la sicurezza partecipata con un importante incontro pubblico. Venerdì 20 giugno alle 19.30, presso l’anfiteatro della scuola “Pascoli” di Scandolara, cittadini e forze dell’ordine si riuniranno per discutere di strategie e collaborazione per un territorio più sicuro. Un’occasione imperdibile per conoscere meglio le iniziative in corso e rafforzare il senso di comunità . Non mancate!

Prosegue l’impegno del Comune di Zero Branco sul tema della sicurezza partecipata e della cultura della legalitĂ . Venerdì 20 giugno, alle ore 19.30, presso l’anfiteatro della scuola “Pascoli” di Scandolara, si terrĂ un incontro pubblico dal titolo “Sicurezza sul territorio”, sul tema. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Zero Branco, incontro sulla sicurezza con carabinieri e controllo di vicinato

In questa notizia si parla di: sicurezza - zero - branco - incontro

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

FESTIVAL DI VILLA GUIDINI 2025 ZERO BRANCO | 24 GIUGNO – 19 LUGLIO Torna il Festival di Villa Guidini, rassegna estiva che anche quest’anno propone un calendario ricco di appuntamenti culturali di grande qualità . Concerti, spettacoli teatrali, div Vai su Facebook

Zero Branco, incontro sulla sicurezza con carabinieri e controllo di vicinato; Piazza Umberto I, la storica quercia verrà abbattuta: «Per motivi di sicurezza»; Zero Branco, esplosione in una pompeiana: ustionato un uomo nello scoppio di una bombola.

Piazza Umberto I, la storica quercia verrà abbattuta: «Per motivi di sicurezza» - L’abbattimento dello storico albero, legato a ragioni di sicurezza ... Da ilgazzettino.it

Sicurezza pubblica Incontro interforze - Nel corso dell’incontro è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica dei territori che ha evidenziato la presenza di soddisfacenti standard di ... Riporta lanazione.it