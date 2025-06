Zelensky visita il luogo dell' attacco russo a Kiev

La visita di Zelensky nel quartiere di Solomianskyi dimostra la sua vicinanza alle vittime e la determinazione dell'Ucraina a non dimenticare. Mentre il presidente si commuove e denuncia con fermezza l'aggressione, il mondo assiste al suo coraggio nel fronteggiare una guerra che minaccia la pace globale. Un gesto che ribadisce come le ferite di Kiev siano anche le nostre, e che la lotta per la libertĂ richiede unitĂ e solidarietĂ .

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato giovedì mattina il quartiere Solomianskyi di Kiev, dove martedì un missile russo ha colpito un edificio residenziale uccidendo 28 persone. "Questo attacco ricorda al mondo che la Russia rifiuta il cessate il fuoco e sceglie di uccidere", ha scritto Zelensky su Telegram. Nel video pubblicato dal leader ucraino, insieme al capo dell'Ufficio presidenziale Andrii Yermak, al ministro dell'Interno Ihor Klymenko e al capo dell'Amministrazione militare di Kiev Tymur Tkachenko, Zelensky ha ispezionato il luogo dell'attacco e ha deposto dei fiori accanto alla parte distrutta dell'edificio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky visita il luogo dell'attacco russo a Kiev

In questa notizia si parla di: zelensky - attacco - kiev - luogo

A Istanbul delegazioni senza leader: dopo il no di Putin, pure Zelensky rinuncia | L'attacco del leader ucraino ai russi: "Sembra una farsa" | Mosca risponde: "Lui è un clown" - Tensioni crescenti a Istanbul, dove le delegazioni si trovano senza leader dopo il rifiuto di Putin. Anche Zelensky rinuncia a una strategia aggressiva, mentre Mosca liquida le sue affermazioni.

Zelensky al G7: "Non basta il sostegno, serve agire" — Canada alza la pressione su Mosca La guerra in Ucraina entra nel giorno 1.210 con una notte di tensione e violenza, segnata da un pesante attacco su Kiev che ha causato almeno dieci morti e https://la Vai su X

Macron denuncia il 'cinismo' di Putin dopo l'attacco a Kiev Emmanuel Macron, parlando con i reporter al G7 canadese, ha denunciato il "completo cinismo" di Vladimir Putin dopo l'attacco a Kyiv. Su X ha scritto: "con il presidente Zelensky al G7. In solidarietĂ c Vai su Facebook

Ucraina, il presidente Zelensky visita il luogo dell'attacco russo a Kiev; Attacchi russi su Kiev. Il presidente ucraino Zelensky: «Puro terrorismo»; Un’altra strage a Kiev: almeno 15 morti nei raid russi. Zelensky: “Il mondo chiude gli occhi”.

Ucraina, il presidente Zelensky visita il luogo dell'attacco russo a Kiev - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato giovedì mattina il quartiere Solomianskyi di Kiev, dove martedì un missile russo ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Ucraina, ancora attacco russo a Kiev: è strage di civili - È salito ad almeno 22 morti e 134 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev nella notte del 17 giugno. Segnala thesocialpost.it