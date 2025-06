Zebra fugge da casa per sette giorni ma viene acciuffata da un elicottero | l’avvincente storia di Celebrity Zebra Ed – IL VIDEO

Una fuga da casa di sette giorni si trasforma in un'avventura da film, quando la zebra protagonista viene catturata da un elicottero nella contea di Rutherford, Tennessee. Un episodio sorprendente che ha fatto il giro del web, lasciando tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme questa incredibile storia di libertà , coraggio e un lieto fine inatteso. Ma come è iniziato tutto? Vediamo i dettagli di questa avventura unica nel suo genere.

Una zebra volante è stata avvistata nella contea di Rutherford, in Tennessee. No, non è un errore. Ed la Zebra ha fatto un vero e proprio viaggio in elicottero al termine di una fuga di sette giorni. Una storia incredibile che ha avuto il lieto fine per la padrona dell’animale ‘domestico’ ma non di certo per il povero Ed. Riavvolgiamo il nastro. Alla fine di maggio, la zebra era arrivata a Christiana, nella contea di Rutherford, acquistata da una donna, Laura Ford. Dopo pochi giorni di vita domestica, Ed ha deciso di darsi alla fuga. Prima trottando tra i quartieri della città , poi percorrendo l’Interstatale 24, la zebra ha creato scompiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo sette giorni di fuga nei campi del Tennessee, una zebra di nome Ed è stata finalmente recuperata… dall'alto! L'animale era scappato da una proprietà privata e si aggirava libera nella contea di Rutherford, finché non è stato necessario l'intervento di un

