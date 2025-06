Zazzaroni e la verità su Inzaghi | Tutti i dettagli sull’operazione che lo ha portato in Arabia

Ivan Zazzaroni svela i retroscena più nascosti sulla recente operazione di Simone Inzaghi in Arabia, gettando luce su dettagli e accuse che hanno fatto discutere. Nel suo editoriale, il giornalista analizza le parole del direttore dell’Al Hilal, offrendo una prospettiva interessante sulla vicenda. Ma cosa c’è dietro questa operazione e quali sono le vere motivazioni? Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe sorprenderti.

Zazzaroni rivela un nuovo retroscena su Inzaghi: la curiosa rivelazione sull'ex tecnico dell'Inter. Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha commentato così le nuove accuse verso l'ex Inter Simone Inzaghi, reo secondo molti di essersi accordato con l'Al Hilal prima della finale di Champions: « Non capisco cosa si vuole stabilire partendo dalle parole del direttore dell'Al-Hilal Esteve Calzada sui tempi dell'accordo con Inzaghi: che se non l'avesse trovato prima della finale di Monaco l'Inter avrebbe vinto la Champions? Che Marotta e Ausilio erano all'oscuro di tutto? Che col suo comportamento Simone ha violato le regole? E poi? Anche l'ultimo degli inesperti di mercato era a conoscenza della trattativa condotta da Federico Pastorello e Tommaso Inzaghi, figlio del tecnico.