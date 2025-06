Zanetti su Inter-River | Quello argentino un grande club sarà una partita bella da vedere

Javier Zanetti, leggenda dell'Inter e amico del River Plate, ha parlato con entusiasmo della sfida tra i due grandi club argentini e italiani nel Mondiale per Club. Questa partita promette emozioni da capogiro, un vero spettacolo per gli appassionati di calcio. Con il match in programma giovedì 26 giugno alle 3:00, l'esito potrebbe decidere il destino delle due squadre e restituire il valore di un incontro imperdibile.

Intervistato da Fox Sports Argentina, Javier Zanetti ha parlato del River Plate, avversari dei nerazzurri nel Mondiale per Club. Sarà probabilmente decisiva la sfida tra Inter e River Plate in programma giovedì 26 giugno alle ore 3.00. Dopo l’ 1-1 inaugurale contro il Monterrey, i nerazzurri saranno costretti a vincere le prossime due partite per essere sicuri dell’approdo alla prossima fase del Mondiale per Club. Intervistato da Fox Sports Argentina, il vice presidente meneghino Javier Zanetti ha commentato i Millionarios. RIVER PLATE – «Il River Plate è un grande club, con moltissima storia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti su Inter-River: «Quello argentino un grande club, sarà una partita bella da vedere»

In questa notizia si parla di: zanetti - inter - river - club

Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao - L'Inter ha celebrato il 80° compleanno di Massimo Moratti con una festa a sorpresa indimenticabile, radunando circa 300 ex calciatori, tra cui icone come Ronaldo e Zanetti.

La classifica del girone E del Mondiale per Club Conduce il River Plate che ha battuto i giapponesi dell'Urawa. Di fondamentale importanza non aver perso contro il Monterrey, ma ora l'Inter deve fare 6 punti per essere sicura di passare il turno. Vai su Facebook

Zanetti: Il River ha moltissima storia, contro l'Inter sarà una bella partita per gli amanti del...; Inter, Zanetti: Mondiale per Club? Che opportunità per noi. Su Mastantuono...; Inter, Zanetti: Il Mondiale per Club una grande opportunità . Conosco bene Chivu.

Zanetti: "Il River ha moltissima storia, contro l'Inter sarà una bella partita per gli amanti del calcio" - Credo che quella contro l'Inter sarà una bella partita per gli amanti del calcio". msn.com scrive

Inter, Zanetti: "Mondiale per Club? Che opportunità per noi. Su Mastantuono..." - Il vicepresidente dell`Inter Javier Zanetti ha rilasciato un`intervista a DSports. Come scrive calciomercato.com