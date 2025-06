Zandalasini trascina l’Italia stesa la Serbia

In una serata ricca di emozioni, l'Italbasket femminile si prende la scena con una vittoria convincente sulla Serbia, trascinata da una Zandalasini esemplare. Con il suo predominio offensivo e una difesa solida, l’Italia dimostra ancora una volta il suo valore. La partita, vibrante e combattuta, conferma il talento e la determinazione delle azzurre, pronte a scrivere nuovi capitoli di successo nel basket internazionale.

Italia 70 Serbia 61 ITALIA: Keys 4, Pasa, Verona 4, Zandalasini 20, Pan 2, Cubaj 11, Madera 6, Santucci 5, Fassina ne, Andrè 8, Spreafico, Trimboli. 10 All. Capobianco SERBIA: Raca, Rosic 2, Anderson 16, Mitrovic 2, Nogic 19, Tuduric, Jankovic 3, Boricic, Popovic 2, Dugalic 6, Katanic, Djordjevic 11. All. Maljkovic Arbitri: Marques, Alcaraz, Proc. Note. Parziali: 19-18; 30-39; 43-56. Tiri da due: Italia 1738; Serbia 1631. Tiri da tre: 821; 618. Tiri liberi: 1216; 1116. Rimbalzi 35; 29. BASKET DONNE BOLOGNA C’è un solo aggettivo per descrivere le ragazze dell’Italia: bravissime. Solo loro, lo staff tecnico che le allenate e pochi altri potevano credere che sarebbero riuscite nell’impresa di battere la Serbia e, invece, non solo le azzurre ci sono riuscite, ma se si esclude un blackout nella prima parte dell’ultimo periodo hanno disputato la partita perfetta, a dimostrazione di come questa squadra possa togliersi parecchie soddisfazioni se mantiene questa umiltà . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Zandalasini trascina l’Italia, stesa la Serbia

