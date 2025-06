Zampaglione torna sulla farsa dei sold out ai concerti | Come buttare un ragazzino della Primavera in Champions League

Federico Zampaglione torna a scuotere il dibattito sui sold out nei concerti, usando un’ironica riflessione sulla scena musicale e le dinamiche che la influenzano. Con 25 anni di esperienza alle spalle, invita i media a riflettere e a riconsiderare certe tendenze, lasciando intendere che la vera rivoluzione parte anche dall’attenzione critica del pubblico. Ma come si può realmente cambiare questa situazione complessa? È una domanda che resta aperta e stimolante.

«Io non ho voluto fare quel post in tono polemico ma con un po’ di ironia, ripensando al percorso di questi 25 anni. Mi sono chiesto se vanno cambiate le dinamiche. Ma l’analisi di quello che accade la dovrebbero fare i media e mi aspetto che ci siano riflessioni da parte di altri». Dopo essersi sbilanciato sui social, Federico Zampaglione torna sulla questione sold out, al momento particolarmente calda. Parlando con la stampa durante la promozione dei 25 anni del disco La descrizione di un attimo, quello che mandò in orbita il progetto Tiromancino, il cantautore dice ai microfoni de Il Mangiadischi su RaiRadio 1: «La musica è un mestiere, e come tutti i mestieri bisogna fare le cose step by step. 🔗 Leggi su Open.online

