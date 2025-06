Yuri Alberto per l’attacco la Roma ci pensa | concorrenza di livello

Yuri Alberto, al centro dell'attenzione per l'attacco, si prepara a sfidare una concorrenza agguerrita di livello. La Roma, dopo l’arrivo di Gasperini come nuovo allenatore, si trova a gestire una serie di decisioni cruciali, tra cui il rinnovato interesse per Wesley come prima scelta. Con un mercato che promette emozioni e sfide, i giallorossi sperano di regalare al tecnico le migliori energie per questa nuova stagione.

Dopo l’avvento di Gasperini come nuovo allenatore, in mezzo alla possibilità per lui di fare anche altre scelte, un Ranieri che ha rifiutato la Nazionale e la tempestiva investitura di Massara come nuovo direttore sportivo, dopo la rapida uscita di scena di Ghisolfi, la Roma spera di non avere altre sorprese e di potersi concentrare su un mercato che deve regalare al nuovo tecnico qualche gioia. Tanti i ruoli interessati, con Wesley prima scelta per la fascia destra e qualche cessione in vista (Paredes su tutti), ma occhio anche ad un attacco che può cambiare fisionomia. Di nomi se ne sono fatti in questi giorni, dagli italiani Lucca e Scamacca a scelte più esotiche come Duran e Kalimuendo, e su questa seconda wave si inserisce anche il profilo di Yuri Alberto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Yuri Alberto per l’attacco, la Roma ci pensa: concorrenza di livello

