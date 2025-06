Youth Fest 2025 | a Roma arriva il TEMPORALE della creatività under 25

Dal 24 al 29 giugno 2025, Roma si prepara a vivere un'esplosione di energia e innovazione con Youth Fest 2025, il festival dedicato ai talenti emergenti under 25. Torna al Teatro India, pronto a scuotere le menti e i cuori con il tema evocativo: TEMPORALE. Un’occasione unica per lasciarsi attraversare dall’arte e riscoprire la forza della collettività e delle urgenze generazionali. Preparati a un temporale di creatività !

Dal 24 al 29 giugno 2025 torna al Teatro India lo Youth Fest, il festival multidisciplinare che ogni anno accende i riflettori sulla creativitĂ emergente under 25. Promosso da Dominio Pubblico, il festival giunge alla sua dodicesima edizione e quest’anno porta con sĂ© un tema evocativo: TEMPORALE. Un invito a lasciarsi attraversare dall’arte – proprio come sotto un temporale estivo – per riscoprire collettivitĂ , ascolto e urgenze generazionali. In programma oltre 30 eventi, piĂą di 130 giovani artisti, e una line-up che attraversa teatro, danza, musica, cinema, arti visive, fumetto, poesia e arti digitali. 🔗 Leggi su Funweek.it