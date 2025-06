Yoga tra i profumi di lavanda | benessere e natura a Savignano Irpino

appassionati di benessere avranno l’opportunità di immergersi in un rituale di pace e armonia. Lasciatevi avvolgere dall’atmosfera magica della campagna irpina, dove il corpo e la mente trovano equilibrio tra respirazioni profonde e il dolce profumo della lavanda. Non perdete questa occasione unica per rigenerarvi, recuperare energia e riscoprire il vostro io più autentico. Un’esperienza che resterà nel cuore, pronta a regalarvi nuovi stimoli e serenità.

Un’esperienza di connessione profonda con sé stessi e con la natura è in programma per il 22 giugno presso la suggestiva Tenuta Volpe con lo Yoga tra la Lavanda, guidato dall’insegnante Albina Biancospino. Tra i filari in fiore e l’inconfondibile profumo rilassante della lavanda, i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Yoga tra i profumi di lavanda: benessere e natura a Savignano Irpino

