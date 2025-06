Ylenia Carrisi la rabbia di Al Bano | Squallido di cosa mi hanno accusato

Al Bano Carrisi esplode di rabbia, accusando duramente chi, secondo lui, lo ha escluso ingiustamente dal Festival di Sanremo. Con parole dure e sincere, il leone di Cellino rivela il suo dolore e la sua delusione, svelando una verità nascosta dietro le quinte della celebre kermesse. Ma cosa si cela davvero dietro questa frustrazione? Scopriamo insieme cosa ha scatenato questa reazione così intensa.

Un fiume in piena, Al Bano Carrisi, che non lesina accuse, precise e taglienti. In particolare sul Festival di Sanremo, un nervo ancora scoperto. Il leone di Cellino non nasconde la sua delusione per essere stato escluso dalle ultime edizioni e lancia nuove frecciate contro chi ha guidato la kermesse negli ultimi anni: "Dicono che ho la sanremite ed è vero. Ci tenevo a tornare al Festival, ma sono stato preso in giro prima da Amadeus e poi anche da Carlo Conti. Io ho sempre difeso Sanremo quando tutti l’attaccavano", ha tuonato in un'intervista a Storie al bivio show di Monica Setta, in onda martedì 24 giugno in prima serata su Rai 2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it