Yildiz non sta più nella pelle e festeggia l’esordio da urlo dei bianconeri in questo Mondiale per Club | il messaggio social manifesta tutto l’orgoglio di essere juventino dopo la cinquina contro l’Al Ain!

Yildiz non si ferma e si mostra orgoglioso come mai dopo l’esordio da sogno della Juventus nel mondiale per club. La cinquina contro l’Al Ain ha acceso l’entusiasmo, e sui social il giovane talento celebra con fierezza la vittoria dei bianconeri. Un inizio da urlo che rafforza il legame tra il campione e i tifosi, confermando che questa squadra ha ancora molto da sognare. E il meglio deve ancora venire.

Al-Ain Juve è terminata con una netta vittoria da parte dei bianconeri di Igor Tudor. Questo successo ha garantito ai bianconeri un ottimo esordio nella prima edizione del Mondiale per Club, che Kenan Yildiz ha voluto festeggiare sui social. Autore del momentaneo 0-3 bianconero a Washington, il numero 10 bianconero ha celebrato lo straordinario esordio dei bianconeri attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram. Ecco cos'ha scritto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildizofficial) MESSAGGIO – « Primo passo fatto, orgoglioso della squadra.

Yildiz non sta più nella pelle e festeggia l’obiettivo Champions: il messaggio social dopo la vittoria contro il Venezia esalta tutti i tifosi bianconeri! – FOTO - Yildiz celebra con entusiasmo la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League, dopo la vittoria contro il Venezia.

Juventus-Al Ain 5-0, cinquina bianconera al Mondiale per club; La Juve è partita per gli Usa: inizia l'avventura nel Mondiale per club; Nico Gonzalez da fuori, Kolo Muani la piazza: la Juve suda e festeggia.

Juventus, esordio da sogno al Mondiale: 5-0 all’Al Ain - Ai bianconeri basta un tempo per regolare gli emiratini: doppietta di Chico e del francese, in gol anche il gioiello turco ... Si legge su sportpaper.it

"Un gol in finale al Mondiale": Savona, festa rinnovo e la Juve seconda pelle "da quando ho 8 anni" - A poche ore dall’esordio della Juventus al Mondiale per Club contro gli emiratini dell’Al Ain - Lo riporta tuttosport.com