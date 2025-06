Yildiz Juve un altro gol all’esordio in una competizione! Una grandissima rete ma non solo contro l’Al Ain | con questi numeri il 10 fa sognare i tifosi E il rinnovo chiama…

Kenan Yildiz continua a incantare i tifosi con il suo talento cristallino: un altro gol all’esordio, questa volta contro l’Al Ain, conferma che il suo nome è destinato a restare nella storia della Juve. Con numeri da grande, il giovane turco sta scrivendo pagine emozionanti, alimentando sogni e aspettative di rinnovo. La sua rapidità e personalità sono la promessa di un futuro ancora più brillante. E il meglio deve ancora venire...

di Nicolò Corradino Yildiz Juve, un altro gol all'esordio in una competizione: tutte le statistiche del talento turco nel match contro l'Al Ain. Che Kenan Yildiz voglia lasciare il segno alla Juve ormai è chiaro. A stupire è la velocità con cui il talento turco riesce a imprimere il suo talento anche negli scenari più importanti. Personalità: la rete all'esordio in Serie A, in Coppa Italia, in Champions League, in Supercoppa Italiana e adesso al Mondiale per Club. Tutti gol mai banali. Ha coperto tutti i ruoli in zona offensiva nella sfida d'esordio contro l'Al Ain e in 62? ha mostrato tutta la sua qualità.

