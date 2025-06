Yildiz a Mediaset | Giocata una grande partita dobbiamo continuare così Dove può arrivare la Juve? Ai tifosi prometto questo

Kenan Yildiz, tra le stelle del Mondiale per Club, ha lasciato il segno con un esordio vincente sotto i riflettori di Mediaset. La sua prestazione ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, promettendo un futuro ricco di grandi traguardi per la Juventus. Con questa energia, la squadra si prepara a scrivere nuove pagine di successi, perché dove può arrivare la Juve? Ai tifosi, Yildiz risponde: “Solo il cielo è il limite”.

Yildiz a Mediaset: di seguito le dichiarazioni del numero 10 della Juventus dopo l’esordio vincente al Mondiale per Club contro l’Al Ain. Cosa ha detto. Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di  Sport Mediaset  nel post-partita di  Al Ain Juve: tutte le sue dichiarazioni dopo il match d’esordio al Mondiale per Club. PRESTAZIONE – « Abbiamo giocato una grande partita. Sono felice, contento e dobbiamo continuare così. Siamo freschi, abbiamo lavorato bene. Siamo contenti se tutti abbiamo fatto un gol minimo » OBIETTIVI – « Noi vogliamo sempre il massimo, non so dove possiamo arrivare ma lavoriamo bene » STAGIONE – « Una buona stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz a Mediaset: «Giocata una grande partita, dobbiamo continuare così. Dove può arrivare la Juve? Ai tifosi prometto questo»

