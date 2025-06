Xi | cessate il fuoco e’ priorita’ urgente per risolvere conflitto in Medio Oriente

In un momento di crescente tensione in Medio Oriente, il presidente cinese Xi Jinping sottolinea l’urgenza di un cessate il fuoco come passo fondamentale verso la pace. La sua chiamata alla calma e al dialogo rivela un impegno internazionale per risolvere il conflitto senza ricorrere alla forza. Un invito che potrebbe cambiare le sorti della regione e aprire nuove speranze di stabilità e dialogo tra le parti coinvolte.

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha dichiarato che il cessate il fuoco e' una priorita' urgente nella risoluzione del conflitto in Medio Oriente e che l'uso della forza non e' il modo giusto per risolvere le controversie internazionali. Durante i colloqui telefonici con il suo omologo russo, Vladimir Putin, sulla situazione in Medio Oriente, Xi ha esortato le parti in conflitto, soprattutto Israele, a cessare il fuoco il prima possibile. Il presidente cinese ha affermato che la protezione della sicurezza dei civili e' la priorita' assoluta nel contesto delle tensioni tra Iran e Israele, invitando le parti in conflitto a seguire rigorosamente il diritto internazionale e a evitare risolutamente di danneggiare civili innocenti.

