Xbox riceve il nuovo aggiornamento di sistema | sono presenti tante novità

Microsoft non si ferma: con l’ultimo aggiornamento di sistema, la versione 10.0.26100, Xbox Series X|S si trasforma, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più immersiva e personalizzata. Tra novità innovative e miglioramenti funzionali, il nuovo firmware rende la console più intuitiva e versatile che mai. Scopriamo insieme le principali innovazioni che stanno rivoluzionando il modo di giocare, perché questa evoluzione segna un passo importante verso il futuro del gaming domestico.

Microsoft continua ad investire nel miglioramento dell’esperienza utente su Xbox, anche mentre si parla sempre più insistentemente della prossima generazione di console. Con l’arrivo della versione 10.0.26100 del firmware, i possessori di Xbox Series XS ricevono un corposo aggiornamento ricco di funzionalità pensate per offrire maggiore controllo, personalizzazione e comodità. Come leggiamo su MP1ST, una delle novità più evidenti riguarda la Home, che diventa finalmente personalizzabile in profondità: ora è possibile nascondere le app di sistema, aggiungere giochi e app preferiti per un accesso più rapido e ridurre il numero di riquadri visibili, rendendo l’interfaccia più pulita e centrata sui contenuti usati più spesso. 🔗 Leggi su Game-experience.it