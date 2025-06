Xbox oltre i 1000 dollari | rivoluzione o rischio?

Un nuovo capitolo si apre nel mondo gaming: l’eventuale lancio di una Xbox a oltre 1000 dollari desta entusiasmo e preoccupazione. La notizia, proveniente da un insider affidabile, mette in discussione il tradizionale rapporto qualità-prezzo delle console, segnando forse una rivoluzione o un rischio per gli appassionati. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta audace? Solo il tempo potrà svelarlo, mentre il mercato si prepara a un cambiamento epocale.

Un rumor esplosivo ha acceso il dibattito nella community videoludica: la prossima Xbox next-gen potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo superiore ai 1000 dollari. Una cifra mai vista prima per una console, che segnerebbe una svolta radicale rispetto al modello tradizionale di vendita in perdita. L’indiscrezione arriva dal noto insider KeplerL2, spesso affidabile in tema di hardware, che ha collegato questa ipotesi alla nuova partnership strategica tra Microsoft e AMD per la progettazione di un chip custom di nuova generazione. Xbox e AMD: Alleanza per il futuro del gaming tra console, portatili e cloud Addio alle console sovvenzionate: Xbox cambia rotta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net