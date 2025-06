Xabi Alonso sta scoprendo il Real Madrid | primo pareggio e già una valanga di critiche

Xabi Alonso ha appena iniziato la sua avventura sulla panchina del Real Madrid, ma le prime battute sono state amare: un pareggio 1-1 contro l’Al Hilal al Mondiale per Club, accompagnato da critiche e dubbi. La sua squadra ha mostrato un calcio poco convincente, riflettendo le difficoltà di un club in cerca di riscatto. È solo l’inizio di un nuovo capitolo?

Xabi Alonso ha debuttato sulla panchina del Real Madrid con un pareggio per 1-1 al Mondiale per Club contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi (Gonzalo Garcia 34?, Ruben Neves 41? rig.). La squadra spagnola ha offerto una prestazione abbastanza scialba, molto simile a quelle che quest’anno ha offerto in campionato o Champions League, finendo per racimolare zero titoli. Puntuali, le prime critiche sono già partite. El Paìs: l’analisi della rosa di Xabi Alonso è la stessa che faceva Ancelotti. El Paìs si sofferma in particolare sull’inconsistenza della manovra dei Blancos: “Nel primo tempo, il centrocampo del Real era controllato da Bellingham, Valverde e Tchouameni, una combinazione che in precedenza aveva già mostrato difficoltà nella gestione delle partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it