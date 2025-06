WWE | Non solo Drew McIntyre anche Damian Priest sta lottando con un infortunio

Nel mondo della WWE, le sfide sul ring sono spesso accompagnate da ostacoli fisici che mettono alla prova anche i guerrieri più forti. Oltre a Drew McIntyre, anche Damian Priest sta affrontando un infortunio, dimostrando come la determinazione e la passione siano fondamentali per superare ogni difficoltà. Quando le rivalità si infiammano, i problemi di salute possono sembrare secondari, ma la vera forza sta nel non arrendersi mai e continuare a lottare.

Capita, soprattutto quando un wrestler è impegnato in una rivalità importante in televisione, che i problemi fisici presenti passino in secondo piano. È il caso ad esempio di Drew McIntyre, che come riportato qualche settimana fa, ha combattuto con una serie di problemi fisici che lo hanno limitato negli ultimi mesi, in particolare durante la sua faida con Damian Priest. Ma stando a un nuovo report, anche il suo rivale non se l’è passata benissimo. Denti stretti verso Summerslam. Come ha riportato Fightful Select, infatti, anche Priest sarebbe alle prese con una serie di infortuni, alcuni risalenti alle sfide con McIntyre intorno a WrestleMania, altri invece addirittura successivi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Non solo Drew McIntyre, anche Damian Priest sta lottando con un infortunio

