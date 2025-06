WWE | Nikki Bella avrebbe dovuto interferire nel match tra Liv Morgan e Kairi Sane

Nell’universo palpitante della WWE, ogni momento può cambiare le sorti di una storyline. Durante l’ultimo Monday Night Raw, un infortunio improvviso di Liv Morgan ha sconvolto i piani, lasciando tutti con il fiato sospeso. La presenza di Nikki Bella, prevista per intervenire nella faida con Liv, avrebbe potuto invertire le sorti della rivalità e influenzare gli eventi futuri, rendendo ancora più incerta la strada verso Evolution 2. Ma cosa succederà ora?

Nel corso dell'ultimo episodio di Monday Night Raw, Liv Morgan ha riportato un infortunio nel match disputato contro Kairi Sane. Per lei una lussazione alla spalla e tempi di recupero che al momento sono incerti. L'infortunio avrà ripercussioni in chiave Evolution 2 e sulla faida tra lei e Nikki Bella. Non solo, la WWE ha anche dovuto rivedere in corsa i piani per la puntata di Raw. Piani cambiati in corsa. Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, l'infortunio occorso a Liv Morgan nel corso dell'ultimo episodio di Monday Night Raw ha costretto la WWE ad un cambio di piani in corsa.