WWE | La stable di Seth Rollins potrebbe allargarsi ancora occhio a due nomi di NXT

La WWE potrebbe presto vedere l'espansione della stabile di Seth Rollins, con due nomi di punta dell'NXT pronti a unirsi alle sue fila. Dopo aver consolidato il suo potere con alleati di prestigio e successi clamorosi, la sua influenza sembra destinata a crescere ancora di più. Ma chi sono i prossimi protagonisti pronti a salire a bordo? Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, la risposta potrebbe sorprendere...

Da WM 41 in poi Seth Rollins sta cercando di imporre sempre più il suo dominio. Prima l’alleanza con Paul Heyman, che nella stessa serata ha tradito sia Roman Reigns che CM Punk, poi al suo fianco è arrivato Bron Breakker e, poco dopo, Bronson Reed. Ora Seth detiene anche il Money In The Bank e la sua corsa sembra inarrestabile, ma potrebbe non essere finita qua. Altri due si uniranno al gruppo?. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, la WWE starebbe considerando l’idea di allargare ulteriormente la stable guidata da Seth Rollins, con il prezioso aiuto di Paul Heyman. In particolare, secondo le indiscrezioni in circolazione, la WWE starebbe valutando nello specifico due star di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: La stable di Seth Rollins potrebbe allargarsi ancora, occhio a due nomi di NXT

