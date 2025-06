WWE | Gail Kim era presente nel backstage di NXT potrebbe essere messa sotto contratto

Secondo le ultime indiscrezioni, la presenza di Gail Kim nel backstage di NXT potrebbe segnare un importante passo verso un possibile contratto con la WWE. La sua esperienza come Head of Talent Relations in TNA e il suo coinvolgimento con le nuove leve del wrestling suggeriscono che potrebbe diventare una risorsa preziosa per la crescita dei talenti emergenti. Resta da vedere se questa presenza sarà solo un assaggio o il preludio a un nuovo capitolo della sua brillante carriera in WWE.

Come sappiamo, Gail Kim ha recentemente concluso la sua esperienza in TNA. Nel marzo di quest'anno, infatti, ha lasciato la federazione dove ricopriva la carica di Head Of Talent Relations. Attualmente è dunque una free agent con la WWE che pare abbia un interesse a riportarla a Stamford. Ultimamente ha presenziato, nel backstage, a diversi show di NXT e così è stato anche per l'episodio di questa settimana. Aiuterà le nuove leve?. Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, Gail Kim era presente nel backstage di NXT in occasione dell'episodio di questa settimana. Non è la prima volta che accade, con la veterana che è vista diverse volte agli show NXT nell'ultimo periodo.