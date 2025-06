WWE AAA | Occhi puntati su Psycho Clown

Occhi puntati su Psycho Clown, protagonista indiscusso di Worlds Collide, il primo capitolo della collaborazione tra WWE e AAA. Nonostante qualche scetticismo iniziale, l’evento si è rivelato un successo, aprendo nuove frontiere per entrambe le federazioni. La WWE ha conquistato il cuore del pubblico messicano, mentre la AAA ha potuto mostrare i suoi talenti a un palcoscenico internazionale. Un incontro di culture e stili che promette grandi sviluppi nel mondo del wrestling.

Nonostante un po’ di inevitabile scetticismo iniziale, si può certamente dire che Worlds Collide, il primo capitolo della collaborazione tra WWE e AAA, sia stato un successo per entrambe le compagnie. Da un lato, la WWE ha confermato di avere “sbloccato” un nuovo mercato, quello messicano, affezionato sì alla lucha libre ma anche ai tanti luchadores presenti nella federazione, da Rey Mysterio in giĂą. Dall’altro, la AAA ha potuto mettere in mostra i suoi migliori talenti, con la prospettiva di vederli nuovamente in un ring della WWE. E se finora si è parlato moltissimo di Mr. Iguana, sembra in realtĂ esserci un altro nome nel mirino per la federazione di Stamford. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net