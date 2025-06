WTA Nottingham 2025 risultati 19 giugno | Katie Boulter approda ai quarti esce di scena Mingge Xu

Il torneo WTA Nottingham 2025 entra nella fase cruciale dei quarti di finale, con emozioni e sorprese che tengono con il fiato sospeso gli appassionati di tennis. Mentre Katie Boulter si qualifica tra le migliori otto, Mingge Xu esce di scena, lasciando spazio a nuove protagoniste sul campi in erba britannici. La competizione si fa sempre più intensa: scopriamo insieme chi continuerà a sognare il titolo.

Si allinea ai quarti di finale il tabellone principale di singolare dei Nottingham Open 2025 di tennis, torneo combined, per quanto concerne il settore femminile di categoria WTA 250, ormai orfano di azzurre, in corso sull’ erba outdoor della città britannica. Negli ultimi ottavi di finale in programma, infatti, la statunitense Mccartney Kessler  elimina la cinese Zhu Lin, sconfitta con lo score di 6-1 6-4, e nel prossimo turno sfiderà la testa di serie numero 8, la britannica Katie Boulter, che la spunta nel derby con la connazionale Sonay Kartal, piegata col punteggio di 6-4 1-6 7-5. Nella parte bassa del tabellone, invece, la numero 6 del seeding, la polacca Magda Linette, supera la wild card britannica Mingge Xu, regolata con lo score di 7-5 6-1, e domani se la vedrà con la numero 2 del seeding, la danese Clara Tauson, che batte la russa Anna Blinkova, eliminata con un duplice 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Nottingham 2025, risultati 19 giugno: Katie Boulter approda ai quarti, esce di scena Mingge Xu

