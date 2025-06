WTA Berlino 2025 risultati 19 giugno | Marketa Vondrousova avanza ai quarti fuori Coco Gauff

Nel cuore di Berlino, il WTA 500 infiamma gli appassionati di tennis con emozioni e sorprese! Mentre Marketa Vondrousova si impone ai quarti, lasciando fuori Coco Gauff, si delineano i protagonisti di questa avvincente edizione. La partita tra Sabalenka e Masarova si conclude con un tiebreak mozzafiato, aggiungendo pepe a una giornata ricca di adrenalina. Avanza anche la...

Si completano gli ottavi di finale dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500, in corso sull’ erba outdoor della capitale tedesca: nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscuritĂ Â tra la bielorussa Aryna Sabalenka, e la qualificata elvetica Rebeka Masarova, interrotto al termine del primo set, vinto col punteggio di 6-2 dalla numero 1 del mondo, la chiusura arriva in due partite, col tiebreak vinto per 8-6. Avanza anche la kazaka Elena Rybakina, che estromette dal torneo la qualificata ceca Kate?ina Siniaková, sconfitta con lo score di 6-4 7-6 (5), mentre l’altra ceca MarkĂ©ta Vondroušová piega la russa Diana Shnaider, battuta con il punteggio di 6-3 6-7 (3) 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Berlino 2025, risultati 19 giugno: Marketa Vondrousova avanza ai quarti, fuori Coco Gauff

avanza - berlino - risultati - giugno

