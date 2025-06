Wsj Trump ha approvato piani d' attacco ma dà altro tempo a Iran

In un clima di crescente tensione, Donald Trump ha rivelato ai suoi consiglieri di aver approvato piani d’attacco contro l’Iran, ma preferisce aspettare per vedere se Teheran rinuncerà al suo programma nucleare. Una decisione che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della regione e del mondo intero. La diplomazia o la forza? La risposta si cela nelle prossime mosse di Teheran e negli sviluppi internazionali.

Donald Trump ha confidato ieri sera ai suoi consiglieri di aver approvato i piani di attacco all'Iran ma anche di voler aspettare per vedere se Teheran decide di rinunciare al suo programma nucleare. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wsj, Trump ha approvato piani d'attacco ma dà altro tempo a Iran

