Wsj | Trump ha approvato i piani d' attacco ma dà ancora tempo all' Iran | Bloomberg | Usa si preparano possibile raid nel fine settimana

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran raggiungono nuovi livelli: Trump avrebbe approvato i piani d’attacco, mentre si valutano possibili raid nel weekend. In risposta, Khamenei invita alla resistenza e un attacco hacker scuote la tv di Stato. L’agenzia Aiea smentisce le accuse di nucleare, ma per gli USA il rischio è imminente. Un quadro complesso che potrebbe detonare ulteriormente nel giro di poche settimane.

Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai". Blitz hacker sulla tv di Stato iraniana: "Scendete in piazza". Aiea: "Mai detto che Teheran sta costruendo un'arma nucleare", per il presidente Usa "mancavano poche settimane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it