Wsj | Trump ha approvato i piani d' attacco ma dà ancora tempo all' Iran | Aiea | Mai detto che Teheran sta costruendo un' arma nucleare per il presidente Usa mancavano poche settimane

Le tensioni geopolitiche si intensificano: mentre Trump approva i piani d’attacco, l’AIEA non conferma la minaccia nucleare di Teheran, anche se le preoccupazioni aumentano. Khamenei minaccia resistenza, hacker interpretano il messaggio e la Casa Bianca si prepara a rispondere. La scena internazionale si muove rapidamente, con una riunione del Consiglio di Sicurezza ONU imminente, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi per la pace e la stabilità globale.

Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai". Blitz hacker sulla tv di Stato iraniana: "Scendete in piazza". Alla Casa Bianca un'altra Situation Room. Convocata per venerdì una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Wsj: "Trump ha approvato i piani d'attacco ma dà ancora tempo all'Iran" | Aiea: "Mai detto che Teheran sta costruendo un'arma nucleare", per il presidente Usa "mancavano poche settimane"

