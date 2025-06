World Series di mountain bike al via in Val di Sole | c’è il fenomeno Schurter

Preparati a vivere un weekend indimenticabile nel cuore delle Dolomiti trentine: la World Series di mountain bike prende il via in Val di Sole, portando in scena tre giorni di pura adrenalina. Sul palco, il fenomeno Schurter e i migliori biker mondiali si sfideranno tra short track, downhill e cross country a Daolasa di Commezzadura. Un evento imperdibile per gli appassionati di sport estremo e non solo!

Da venerdì tre giorni di alto spettacolo con i migliori biker mondiali a Daolasa di Commezzadura, in Trentino. Venerdì le spettacolari gare di short track, sabato downhill e domenica cross country. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Series di mountain bike al via in Val di Sole: c’è il fenomeno Schurter

