wonderlast festival 2025 a gubbio con kid yugi clara villabanks

Preparati a vivere due giorni di musica indimenticabile al Wonderlast Festival 2025, che torna a Gubbio con una line-up da urlo nella suggestiva cornice del nuovo Wonderlast Park. Tra artisti italiani e internazionali di grande calibro, il festival promette emozioni uniche e performance memorabili. Sabato 12 luglio saliranno sul palco le più grandi star del panorama musicale, pronti a far vibrare il cuore di tutti i presenti. Non perdere questa straordinaria esperienza!

Wonderlast Festival annuncia la line up completa della quarta edizione che si terrà nella nuova location di Gubbio. Wonderlast Festival annuncia la line up completa della quarta edizione che si terrà il 12 e 13 luglio nella nuova location, il Wonderlast Park a Gubbio (PG). Wonderlast Festival arricchisce e completa la sua line up con alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana e internazionale, sabato 12 luglio saliranno sul palco: Shiva, Kid Yugi, Low Red, Glocky, Jr. Stit, Samuele Brignoccolo, N4c, Duofonix, Nicola Pigini ed Elion. Invece domenica 13 luglio si esibiranno: Ava, Boro, Clara, Edmmaro, Goodboys, Djs From Mars, Villabanks, Sauro Martinelli, Matteo Manuali e Debla. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu