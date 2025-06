WindTre Business avvia il Cyber Arena Tour

WindTre Business lancia il Cyber Arena Tour, un viaggio tra innovazione e sicurezza pensato per le imprese. Un’esperienza immersiva e coinvolgente che mette alla prova i decision maker, sensibilizzandoli sui rischi informatici emergenti e sulle strategie più efficaci per proteggere le loro aziende. Preparati a scoprire come rafforzare la tua cyber posture in modo pratico e interattivo. Il futuro della sicurezza aziendale inizia qui: sei pronto a fare la differenza?

ROMA – WindTre Business ha avviato il Cyber Arena Tour, un’iniziativa itinerante rivolta alle imprese per sensibilizzare e formare i decision maker sui rischi informatici emergenti e sulle soluzioni piĂą efficaci per rafforzare la propria cyber posture. Attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente, basata su attivitĂ di gamification, i partecipanti provenienti da diverse realtĂ produttive sono stati chiamati a fronteggiare scenari realistici di attacchi informatici, simulando in prima persona le decisioni critiche da prendere per proteggere i dati e le infrastrutture aziendali. Un modo innovativo per apprendere, giocando, come riconoscere le minacce cyber e rispondere in modo efficace. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - WindTre Business avvia il Cyber Arena Tour

