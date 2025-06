Wimbledon ed Eurolega in esclusiva su Sky fino al 2030

Sky conferma il suo impegno di eccellenza sportiva, assicurando fino al 2030 l'esclusiva su Wimbledon e l'Eurolega. Un investimento che rafforza la leadership nel racconto delle grandi competizioni, offrendo agli appassionati esperienze di visione uniche e all'avanguardia. La passione per lo sport si rinnova e si potenzia, creando nuove emozioni e opportunità per tutti gli amanti dell’azione, del talento e della vittoria.

Wimbledon in esclusiva su Sky oltre il 2026, anche per il quadriennio 2027-2030. E poi il basket, con l' Eurolega in esclusiva per tre anni: Sky ha infatti annunciato l'acquisizione di nuovi diritti per la Casa dello Sport, con la garanzia di una copertura editoriale "di altissimo livello, tecnologica e in costante evoluzione". La prima notizia è rivolta alla platea del tennis, sulla scia di un momento magico che vede gli italiani ai vertici e fa sognare il pubblico: il torneo di Wimbledon, il più antico, affascinante e appassionante appuntamento del Grande Slam, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su Now, oltre che quest'anno e il prossimo, anche per il quadriennio 2027-2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wimbledon ed Eurolega in esclusiva su Sky fino al 2030

