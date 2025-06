Wesley alla Roma | chi è l' obiettivo di Gasperini per la fascia destra

Wesley alla Roma si avvicina sempre più, un'opportunità concreta per rinforzare la fascia destra giallorossa. Il talento brasiliano, monitorato da Gasperini da tempo, rappresenta il profilo ideale per intensificare l’attacco e consolidare la rosa capitolina. Tuttavia, i capitolini dovranno aspettare la fine delle cessioni di giugno per finalizzare l’operazione, dando così inizio a una nuova fase di rafforzamento per la squadra.

