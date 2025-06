Weekend instabile | sole e caldo ma temporali improvvisi minacciano il bel tempo

Roberto, il weekend si preannuncia all’insegna di un mix di sole e caldo, grazie a un potente anticiclone subtropicale che avvolgerà Roma e tutto il centro Italia. Tuttavia, l’arrivo di una goccia fredda in quota potrebbe scatenare temporali improvvisi e locali, creando un quadro meteorologico variabile e imprevedibile. Un fine settimana di contrasti che ci invita a godere del sole, ma anche a tenere d’occhio i cambiamenti improvvisi.

Roma - Un anticiclone subtropicale porterà caldo e bel tempo, ma l’inserimento di una goccia fredda in quota potrebbe generare temporali locali nel weekend. Il fine settimana inizierà sotto l’egida di un robusto anticiclone subtropicale, che spingerà un’ondata di caldo dall’Europa occidentale sull’Italia. Tuttavia, la stabilità sarà parzialmente compromessa dall’arrivo di una goccia fredda in quota: un nucleo d’aria più fredda che scorrerà dall’Europa centrale verso l’Adriatico, alimentando temporali soprattutto sabato pomeriggio, con qualche nucleo anche domenica. Sabato offrirà cieli per lo più sereni al mattino, con addensamenti iniziali nella Val Padana centro-orientale, ma dal pomeriggio l’instabilità crescerà. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend instabile: sole e caldo ma temporali improvvisi minacciano il bel tempo

In questa notizia si parla di: caldo - temporali - tempo - instabile

Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche - Dopo una notte segnata da forti temporali, vento e mareggiate, le Marche si preparano a accogliere un weekend di sole e caldo.

Meteo, Giugno estremo sull’Italia: caldo feroce, temporali violenti e rischio grandine elevato: L’Italia si prepara ad affrontare una fase meteo complessa e instabile, con effetti tangibili già nei prossimi giorni. La configurazione atmosferica attuale si presenta com Vai su Facebook

Meteo, il caldo concede una tregua: attesi temporali e un deciso calo delle temperature; Meteo Milano - Tempo instabile con possibili temporali e meno caldo, nei prossimi giorni torna l'estate; Picco di caldo e temporali in arrivo con forti grandinate, le previsioni per i prossimi giorni.

METEO Sole, temporali e il ritorno del caldo: le previsioni meteo - L’estate sta per arrivare, ma il clima in Italia si presenta ancora instabile. statoquotidiano.it scrive

Meteo: caldo, grandine e temporali: cosa succede in Italia? Le previsioni - Clima instabile e variabile in Italia dopo la prima grande ondata di calore dell'estate 2025. Come scrive meteo.it