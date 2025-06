WEC Toyota guarda avanti | Sapevamo che sarebbe stata dura Torneremo più forti

Nonostante le sfide della 24 Ore Le Mans 2025, Toyota guarda avanti con determinazione. La squadra ha concluso al quinto posto, sfruttando ogni opportunità e dimostrando resilienza. La strada verso la vetta è ancora lunga, ma la passione e l’impegno del team giapponese sono più forti che mai. Torneranno presto in pista, pronti a conquistare il podio e scrivere nuove pagine di successo. Perché, alla fine, la vera vittoria è nel perseverare.

Niente successo o podio per Toyota al termine della 24 Ore Le Mans 2025. I giapponesi hanno colto la quinta piazza finale con la GR010 Hybrid n. 7 di Nyck De VriesKamui KobayashiMike Conway al termine di una prova più che mai complicata. La Toyota n. 7 ha approfittato della squalifica della Ferrari n. 50 per agguantare la Top5, mentre la gemella n. 8 è uscita prematuramente dalla lotta per il successo in seguito ad un problema nel finale. Ryo Hirakawa è infatti precipitato in classifica a poche ore dalla bandiera a scacchi dopo aver perso lo pneumatico anteriore sinistra. Kobayashi, team principal e Toyota del prototipo n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Toyota guarda avanti: “Sapevamo che sarebbe stata dura. Torneremo più forti”

