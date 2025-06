WEC Porsche ripensa alla sconfitta | Il secondo posto non è quello che cercavamo

La Porsche Motorsport si è lasciata alle spalle un’occasione d’oro, ripensando alla delusione di non aver conquistato il primo posto alla 24 Ore Le Mans. Nonostante la seconda posizione, il team di Stoccarda ha dimostrato tutta la sua tenacia, sfidando e battendo avversari di prestigio come Ferrari e AF Corse. Un risultato che lascia spazio a riflessioni e nuove ambizioni, perché in questa gara il vero trionfo è sempre quello di non arrendersi mai.

Porsche Motorsport ha perso la chance di vincere la 24 Ore Le Mans per la 20ma volta nella propria storia. Il marchio di Stoccarda si è dovuto accontentare della seconda piazza sotto la bandiera a scacchi alle spalle della Ferrari n. 83 AF Corse di Robert KubicaYifei YePhil Hanson. Il tridente della compagine diretta da Amato Ferrari ha battuto Laurens VanthoorKevin EstreMatt Campbell. La 963 ufficiale n. 6, scattata dall’ultima posizione per una squalifica al termine delle qualifiche del mercoledì, è stata l’unica alternativa a Ferrari nella parte conclusiva dell’evento. Il belga, il francese e l’australiano si sono inseriti tra la Rossa n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Porsche ripensa alla sconfitta: “Il secondo posto non è quello che cercavamo”

