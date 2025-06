Webtoon coreano con 2,6 miliardi di visualizzazioni diventa una serie live-action su Disney

L’annuncio di Disney+ di adattare un popolarissimo webtoon coreano, con ben 26 miliardi di visualizzazioni, segna un’epoca dorata per le produzioni internazionali. Questa decisione riflette l’interesse crescente verso i contenuti sudcoreani, capaci di conquistare un pubblico globale con trame avvincenti e personaggi memorabili. La scelta di Disney+ per questo progetto sottolinea l’importanza strategica di ampliare i propri orizzonti culturali, aprendo la strada a un nuovo modo di concepire l’intrattenimento.

l'adattamento di un popolare webtoon coreano in una serie live-action su disney+. Nel panorama delle produzioni televisive internazionali, l'interesse verso i contenuti provenienti dalla Corea del Sud continua a crescere, grazie anche alla diffusione di manhwa e serie tv che ottengono un successo globale. Recentemente, si è annunciato un nuovo progetto che coinvolge uno dei webtoon più seguiti e visualizzati al mondo. la scelta di disney+ per la trasposizione di un webtoon di grande successo. Disney+ ha deciso di adattare in forma di serie live-action uno dei webtoon più apprezzati e visti: The Remarried Empress.