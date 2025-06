Weah torna sulla visita fatta a Trump | È stato tutto molto improvviso non avevamo scelta Poi rivela un retroscena | Quando ha cominciato a parlare di quell’argomento ho pensato a questo…

Timothy Weah ha condiviso i dettagli sulla visita lampo della Juventus a Donald Trump, un episodio che ha suscitato molte riflessioni. Con sincerità e un pizzico di sorpresa, l’attaccante ha rivelato retroscena sorprendenti, raccontando come tutto si sia svolto all’improvviso e senza molte opzioni disponibili. Quando ha iniziato a parlare di quell’episodio, le sue parole hanno lasciato trasparire emozioni profonde e pensieri inaspettati. Ecco cosa ci ha confidato.

Weah ha parlato così della visita della Juve a Trump avvenuta prima della sfida contro l’Al Ain: ecco il suo pensiero in merito. Timothy Weah ha reso noto i suoi pensieri in merito alla visita che la Juve ha fatto a Donald Trump nella giornata di ieri. L’esterno bianconero ha esternato a The Athletic le sue sensazioni attraverso le seguenti parole. PAROLE – «È stato tutto molto improvviso. Ci hanno detto che dovevamo andare e non avevamo scelta. Mi ha preso alla sprovvista, davvero. Quando ha cominciato a parlare di politica, dell’Iran e di altre questioni, ho pensato solo: ‘Amico, io voglio solo giocare a calcio». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah torna sulla visita fatta a Trump: «È stato tutto molto improvviso, non avevamo scelta». Poi rivela un retroscena: «Quando ha cominciato a parlare di quell’argomento, ho pensato a questo…»

