Weah emozionato | Per me è bello tornare a casa e partecipare a questa manifestazione Su Kolo Muani e Conceicao vi dico questo

permettere ai tifosi di vedere il nostro impegno sul campo. Sono felice di aver contribuito a questa vittoria e di condividere con voi questo momento speciale. Ora, pronti a continuare su questa strada vincente, perché la Juventus è più forte che mai e ha ancora tanto da offrire.

Weah, esterno della Juve, ha parlato così dopo la vittoria per 5-0 contro l’Al Ain all’esordio nel Mondiale per Club. Ai canali ufficiali bianconeri, Timothy Weah ha parlato così dopo Al Ain Juve, terminata 5-0 per i bianconeri all’esordio nel Mondiale per Club. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – «È stata una buona partita, contro una squadra di valore, per me è una bella emozione tornare a casa e partecipare a questa splendida manifestazione, un’esperienza nuova che sono felice di vivere. E’ stata una bella partita, sono molto contento della prova dei compagni, Francisco e Randal hanno disputato una grande partita». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com