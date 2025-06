Weah e la visita a Trump | È stato un po' strano quando ha iniziato a parlare di politica e di Iran

La visita di Weah a Trump ha suscitato sorpresa, soprattutto quando il dialogo ha virato dalla passione per il calcio alle tematiche politiche e internazionali. L'ex fuoriclasse, visibilmente a disagio, ha condiviso quei momenti, rivelando come anche in un contesto informale si possano trovare sfumature complesse tra sport e geopolitica. Un episodio che dimostra quanto le parole possano attraversare confini inattesi e svelare lati inaspettati delle personalità pubbliche.

Lo statunitense ha raccontato quei momenti, senza nascondere un velo di imbarazzo quando i discorsi nello Studio ovale si sono spostati dal calcio alla guerra.

Timothy Weah, promettente stella della Juventus, ha recentemente condiviso le sue emozioni in merito alla visita a Trump, sottolineando come il calcio sia il suo vero obiettivo e non le polemiche politiche.

