Weah | Ci è stato detto che saremmo andati alla Casa Bianca e non ho avuto scelta

Immaginate la sorpresa di Weah e McKennie, protagonisti dell'incontro tra la Juventus e Donald Trump alla Casa Bianca, un momento inaspettato e ricco di fascino. Prima del loro esordio al Mondiale per club, i giocatori americani si sono trovati di fronte a uno degli incontri più sorprendenti della loro carriera, un’esperienza che resterà impressa nei loro ricordi. Un evento che dimostra come il calcio possa unire mondi diversi in un unico, emozionante palcoscenico.

Alcuni rappresentanti della Juventus (tra giocatori e dirigenza) hanno fatto visita al presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima dell’esordio al Mondiale per club (vittoria 5-0 contro l’Al-Ain). Tra questi, erano presenti anche i calciatori americani Weah e McKennie. L’incontro tra Trump e la Juventus alla Casa Bianca è stato un momento decisamente insolito anche per i calciatori americani presenti. Leggi anche: Weah: «Vivevamo in diciannove in un appartamento. Ho venduto pop-corn per tre anni, poi il calcio mi salvò» Le parole di Weah . Timothy Weah, figlio di George Weah, ex vincitore del Pallone d’Oro nel 1995 e presidente della Liberia tra il 2018 e il 2024, ha spiegato «E’ stata una sorpresa per me, ci è stato detto che saremmo andati alla Casa Bianca e non ho avuto scelta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Weah: «Ci è stato detto che saremmo andati alla Casa Bianca e non ho avuto scelta»

