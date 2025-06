We Were Liars | tutti i cambiamenti rispetto al libro spiegati dall’autore e showrunner

Scopriamo insieme i principali cambiamenti tra il romanzo "We Were Liars" di E. Lockhart e la sua versione TV su Prime Video, guidati direttamente dall’autore e showrunner. Dalla trasposizione della trama alle sfumature dei personaggi, ogni modifica ha contribuito a rendere questa serie un’esperienza unica e coinvolgente. Ma quali sono state le scelte più sorprendenti? Entriamo nel dettaglio delle trasformazioni che hanno dato nuova vita a questa affascinante storia horror psicologica.

La nuova serie Prime Video, We Were Liars, è basata sul libro omonimo di E. Lockhart. Si tratta di un horror psicologico che racconta la storia di una ragazza che ha perso parte dei suoi ricordi dopo un terribile incidente. Come nella maggior parte degli adattamenti, alcuni elementi hanno dovuto essere modificati per il grande schermo. Ciò è stato particolarmente difficile perché le showrunner, Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, sono grandi fan del libro. Sorprendentemente, hanno avuto più difficoltà ad accettare i cambiamenti rispetto all’autrice. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

