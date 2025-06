We Were Liars debutta con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes

We Were Liars debutta con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes, confermando il suo successo tra pubblico e critica. Questa serie thriller per adolescenti, tratta dall'omonimo best seller, conquista sia giovani che adulti grazie a una trama avvincente e coinvolgente. Disponibile su Prime Video, promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Preparati a scoprire i segreti nascosti dietro le maschere dei Liar…

Prime Video ha affrontato il genere thriller per adolescenti con la sua nuova serie We Were Liars, basata su un libro best seller, che ha debuttato con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes. Gli abbonati al gigante dello streaming potranno godersi questa nuova serie, che piace sia agli adolescenti che agli adulti nonostante sia tratta da un libro per giovani adulti. We Were Liars segue le vicende di Cadence “Cady” Sinclair, una ragazza adolescente benestante che trascorre ogni estate sull’isola privata della sua famiglia insieme alle sue migliori amiche. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

