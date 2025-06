We are all Bots | il nuovo concept Ep di Andrea Pizzo and The Purple Mice

Preparati a immergerti in un viaggio sonoro e visivo senza precedenti: "We Are All Bots" di Andrea Pizzo and the Purple Mice apre nuove prospettive sull’identità umana tra tecnologia, universo e desiderio di infinito. Questi tre brani, ricchi di stile e profondità, ci invitano a riflettere sul nostro essere nel presente e nel futuro. Un concept EP che non lascia indifferenti, spingendoci a chiedere: chi siamo veramente?

Andrea Pizzo and the Purple Mice Andrea Pizzo and the Purple Mice tornano dal loro pubblico con un concept Ep dal titolo We Are All Bots. Il nuovo lavoro è composto da tre brani che esplorano l’essere umano di oggi e di domani: incapsulato nelle macchine, proiettato verso le stelle, affamato di eternità. Ogni traccia di We Are All Bots offre un punto di vista sonoro e tematico diverso, fondendo stili musicali con una narrazione visiva e simbolica. Disponibile ufficialmente dall’11 giugno 2025 il concept Ep ha una durata complessiva di 10 minuti e i brani si configurano in un genere Electro-Rock Space Opera Operatic Pop. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com