Wanda Nara Maxi Lopez la attacca | Le bambine devono stare anche col padre

dopo mesi di tensioni e accuse pubbliche, Maxi Lopez rompe il silenzio e si schiera a favore del ruolo paterno, puntando il dito contro le decisioni di Wanda Nara. Un colpo di scena che riaccende i riflettori su una delle famiglie più tumultuose dello spettacolo italiano, dimostrando come, anche nei momenti più critici, la priorità possa diventare il benessere delle bambine. La questione, ora, si fa ancora più complessa e delicata.

Wanda Nara si ritrova tagliata fuori anche da chi, fino a ieri, sembrava tenerle il gioco. Dopo mesi di fuoco incrociato con Mauro Icardi, ora è Maxi Lopez a mettersi di traverso. Infatti, durante un’intervista televisiva ha detto: “Le ragazze devono stare col padre”, riferendosi a Mauro Icardi. Le figlie nate dall’unione con Icardi sono ora il nuovo terreno di scontro, ma anche la scusa perfetta per Lopez di fare squadra con l’ex nemico. Dopo anni passati a puntargli il dito contro, oggi si mette al suo fianco senza esitare. Lopez ha anche criticato l’” eccessiva esposizione ” delle figlie sui social da parte di Wanda Nara, rivelando così una posizione netta in favore dell’ex rivale in amore. 🔗 Leggi su Dilei.it