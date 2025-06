Wanda Nara isolata Maxi Lopez si schiera con Mauro Icardi | Le bambine devono stare col padre

In un mondo di tensioni e sorprendenti alleanze, Wanda Nara si trova sempre più isolata. Dopo i recenti scontri con Mauro Icardi, ora anche Maxi Lopez sceglie di schierarsi, sostenendo che le bambine dovrebbero stare con il padre. Una situazione complessa che coinvolge anche la famiglia e le relazioni personali, lasciando intravedere un futuro ancora più incerto per tutti i protagonisti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Wanda Nara è sempre più sola: dopo le tensioni con Mauro Icardi, ora anche Maxi Lopez le volta le spalle. “Le ragazze devono stare con il padre”, ha dichiarato. E secondo la stampa argentina, nemmeno la madre Nora Colosimo sarebbe più dalla sua parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#WandaNara e l'affidamento dei figli, Maxi Lopez e la babysitter si schierano con #Icardi #MaxiLopez: «Ho già detto a Wanda, l'ultima volta che sono stato in Argentina, che le bambine devono stare con il padre»

Wanda Nara denuncia Mauro Icardi: ecco perché e le conseguenze

