Wanda Nara e l’affidamento dei figli Maxi Lopez e la babysitter si schierano con Icardi

tra cuore e diritto, con le rispettive fazioni che si schierano schierate. La posta in gioco: il benessere delle piccole Francesca e Isabella, al centro di un duello legale che trascende i confini e mette in discussione affetti, tutela e libertà. Mentre la battaglia si infiamma, il mondo osserva con attenzione questa intricata vicenda familiare che continua a scuotere le star del calcio e le loro vite private. La verità emergerà presto?

Continua la battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una battaglia che si sta combattendo tra Italia e Argentina, con la ferma volontà del giocatore di ottenere la custodia delle figlie Francesca e Isabella per portarle con se in Turchia dove gioca col Galatasaray. Di parere opposto ovviamente Wanda Nara che si è definitivamente trasferita a vivere e lavorare a Buenos Aires, dove è impegnata come conduttrice e influencer. La battaglia si gioca in tribunale e nella causa è stata ascoltata la testimonianza di Silvia Noemi Lucero, la babysitter che per tanti anni si è occupata dei figli di Wanda e che ora invece cura i tre eredi di China.