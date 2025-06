Walking con Romeo e Giulietta – Promo esclusiva per i veronesi il 29 giugno 2025

Scoprite la magia di Verona come mai prima d'ora! Sabato 29 giugno 2025, i veronesi avranno l’opportunità unica di immergersi nelle atmosfere di Romeo e Giulietta con una promozione esclusiva. Una giornata speciale pensata per riscoprire le bellezze della città e vivere un’esperienza indimenticabile tra storia, amore e cultura. Non perdete questa occasione: Verona vi aspetta per celebrare il suo romanticismo senza pari!

Veronesi, riscoprite la vostra città con Romeo & Giulietta – Promo Esclusiva il 29 Giugno! Sabato 29 giugno apriamo le porte di Verona. ai veronesi! Per un giorno soltanto, chi abita a Verona o provincia potrà partecipare a "Walking with Romeo & Juliet" con una promo speciale, pensata per chi la.

